Со здания администрации города Днепрорудное в Запорожской области снесли трезубец Украины. Один из сотрудников местной городской управы рассказал, что украинский национальный символ плохо сочетался с вознесённым на флагшток флагом России, после чего его попросту спилили, сообщает РИА Новости со ссылкой на штатного корреспондента. Напомним, что город Днепрорудное в марте перешёл под контроль Вооружённых сил России.

В военно-гражданской администрации посчитали, что российский флаг и украинский символ плохо сочетаются, и решили избавить от последнего. Вот так проходит денацификация Днепрорудного, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин водрузили российский триколор и Знамя Победы в посёлке Розовка Запорожской области. Собравшиеся сопровождали это криками «Ура» и скандировали: «Россия!» В Запорожье для решения гуманитарных вопросов прибыли депутаты Госдумы Дмитрий Саблин и Артём Туров.

В конце марта глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры водружения флага Чечни над зданием администрации Мариуполя. По словам главы республики, здание было взято под контроль подразделением под руководством бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.