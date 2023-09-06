На Западе назвали нового союзника России The Guardian: Словакия после выборов может стать новым союзником России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Словакия может стать новым союзником России после парламентских выборов, которые пройдут в стране в сентябре, заявил обозреватель газеты The Guardian Джон Кэмпфнер. Журналист допустил, что, согласно опросам общественного мнения, к власти может прийти бывший премьер Роберт Фицо, который «восхваляет Москву».

Одним махом Словакия может стать новым союзником России. <...> Если верить опросам общественного мнения, то выборы будут означать возвращение Роберта Фицо — того самого человека, который расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану. <...> Одним словом, вскоре внутри Европейского Союза и НАТО может появиться новый нарушитель спокойствия, — заявил Кэмпфнер.

По его мнению, избрание Фицо будет означает «разворот на 180 градусов» в политике Словакии, которая в настоящий момент поддерживает Киев. При победе бывшего премьера Братислава будет оказывать помощь Москве, резюмировал Кэмпфнер.

Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил Украину, что так называемые друзья Киева разорвут страну на части, как только он потерпит поражение. По словам эксперта, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия и Молдова будут «откусывать целые куски» от страны.