На всей территории Украины звучит воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Изначально воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины, кроме восьми областей на западе страны. Примерно в 3:51 по московскому времени воздушная тревога начала распространяться и на эти оставшиеся области.

В конце прошлой недели украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде городов, в том числе в Киеве, Харькове, Кременчуге, а также Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о повреждении объектов высоковольтной инфраструктуры и задержках в движении пассажирских поездов из-за обесточивания. Позднее в Сети появились кадры ударов.

11 февраля мэр Мариуполя сообщал, что в здании бывшего детского сада в Мариуполе обнаружили 171 мину калибра 82 миллиметра. По его словам, мины были спрятаны в подвале. С прошлого года в этом здании располагалось отделение Пенсионного фонда России.

Ранее военный эксперт подполковник запаса Олег Иванников высказал мнение, что в ближайшее время Харьковская область может стать приоритетной в рамках российской спецоперации. По его словам, Харьковское направление является одним из наиболее важных в «единой концепции денацификации Украины».