Военный политолог назвал следующую цель России в спецоперации Подполковник Иванников: России следует усилить атаки на Харьков

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Военный политолог, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что после освобождения ДНР, вооруженные силы России должны направиться в Харьковскую область. В регионе следует провести денацификацию, чтобы защитить местных жителей от издевательств Киева, отметил он в интервью URA.RU.

Линия соприкосновения российских войск с ВСУ составляет сейчас около 2000 км. Харьковское направление считается не менее важным в единой концепции денацификации Украины. Я считаю, что в ближайшее время в ходе спецоперации эта область будет приоритетна, — пояснил кандидат исторических наук.

Он добавил, что в Харьковской области, бывшей части Российской империи, проживают русские люди. Будет правильным провести там денацификацию также активно, как в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Подполковник запаса считает, что в настоящее время люди в Харьковской области находятся буквально в плену.

Русские люди, проживающие на Харьковщине, фактически взяты в заложники преступным киевским режимом. И малейшее, даже информационное, неповиновение либо инакомыслие приводят граждан на скамью подсудимых, — добавил Иванников.

В регионе СБУ устраивает «настоящий террор», заключил он.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что подразделения российской западной группировки войск взяли под свой контроль населенный пункт Двуречное в Харьковской области. По его словам, это удалось сделать благодаря наступательным действиям на Купянском направлении.