Богдан Буткевич Богдан Буткевич Фото: Богдан Буткевич/facebook.com

Ведущий украинского государственного радио Богдан Буткевич, комментируя крушение Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране, нашёл положительную сторону в случившемся.

Поступила очень хорошая информация о том, что, слава тебе Господи, абсолютное большинство людей на борту этого самолёта не были украинцами, — заявил ведущий.

Радиостанция пока не отреагировала на слова своего сотрудника, передаёт издание «Аргументы недели».

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил, писал NEWS.ru.

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