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Премьер-министр Финляндии 34-летняя Санна Марин предложила обсудить гибкий график работы для своей страны — четырёхдневную рабочую неделю и шестичасовой рабочий день. Об этом сообщает Daily Mail.

Я считаю, что люди заслуживают того, чтобы проводить больше времени со своими семьями, любимыми, увлечениями и другими аспектами жизни, — заявила Марин. Идею сразу же поддержала министр образования Финляндии Ли...