Ведущий украинского государственного радио Богдан Буткевич, комментируя крушение Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране, нашёл положительную сторону в случившемся.
Поступила очень хорошая информация о том, что, слава тебе Господи, абсолютное большинство людей на борту этого самолёта не были украинцами, — заявил ведущий.
Радиостанция пока не отреагировала на слова своего сотрудника,
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил, писал NEWS.ru.
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