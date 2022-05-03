На Украине заявили: страна не отказалась от планов присоединиться к НАТО Вице-премьер Украины заявила, что страна не отказалась от планов присоединиться к НАТО

Ольга Стефанишина / Фото Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Власти Украины не отказались от своего намерения присоединиться к НАТО, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции страны Ольга Стефанишина в интервью El Pais. По её словам, нерешительность Североатлантического альянса в вопросе принятия Киева в организацию привела к сложившейся ситуации в регионе.

Сообщения НАТО по Украине были немного разочаровывающими, и, конечно, мы ожидали большего, — сказала она.

Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Верховная рада не будет менять Конституцию Украины в части вступления страны в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отметил, что организация поддерживает стремление Украины вступить в Альянс, однако для этого необходим консенсус всех стран-членов.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что охладел к идее вступления Украины в НАТО. По его словам, это произошло после того, как власти Украины поняли, что НАТО не готова принять страну, потому что Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией.