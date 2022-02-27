Столтенберг назвал условие вступления Украины в НАТО

НАТО поддерживает стремление Украины вступить в Альянс, однако для этого необходим консенсус всех стран-членов, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам генсека НАТО, Россия не представляет «неизбежной» угрозы для Альянса и его безопасности. Тем не менее её действия стали «заметно более агрессивными», добавил Столтенберг.

Генсек НАТО также заявил, что Альянс нарастит поставки Украине противовоздушных и противоракетных систем, а также боеприпасов. По его словам, это поможет украинскому государству обеспечить своё право на самозащиту.

Выступая 25 февраля на открытии экстренного саммита Альянса, Столтенберг подчеркнул, что союзники по НАТО солидарны с Украиной и полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность этой страны. Он также сообщил, что НАТО продолжит помогать Украине и усилит поддержку Грузии, Молдавии, Боснии и Герцеговине в реализации ими демократических реформ. По его мнению, Россия добивается не только демилитаризации Украины, но и вывода сил НАТО из Восточной Европы.