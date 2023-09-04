На Украине заявили, что ВСУ не остановят наступление ВС РФ на Харьков Бывший советник Кучмы Соскин: ВСУ не остановят наступление ВС РФ на Харьков

Фото: МО Украины

Российские военнослужащие при необходимости смогут установить контроль над Харьковом, заявил в своем блоге на YouTube бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, в такой ситуации украинским властям придется бежать.

По сути, власти нужно будет бежать. <...> Они (ВС РФ. — NEWS.ru) пойдут, и будет захвачен Харьков со всеми вытекающими последствиями, — заявил специалист.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, как отметил Соскин, докладывают, что российские силы могут пробить линию обороны ВСУ на Купянском направлении. В связи с этим, по его мнению, существует риск, что на этом участке фронта украинские войска могут обратиться в бегство. Соскин также подчеркнул, что ВС России «наступают везде».

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что украинские силы не в состоянии удержать Харьков. Он считает, что город практически без боя перейдет под контроль России. По словам офицера, в настоящее время оборона ВСУ в Харьковской области сталкивается с серьезным натиском со стороны военных ВС РФ. После того как она рухнет, подразделения украинских сил будут вынуждены отступить на другой берег Днепра, заявил Риттер.