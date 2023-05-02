На Украине запустили реестр пропавших без вести Минреинтеграции Украины сообщило о запуске реестра пропавших без вести

Фото: Министерства обороны Украины

Министерство реинтеграции Украины сообщило о запуске единого реестра пропавших без вести граждан, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. По мнению уполномоченного по поискам пропавших без вести Олега Котенко, новая система позволит облегчить поиски украинцев.

Наличие централизованной информации о пропавших без вести поможет наладить более эффективную розыскную работу. Только взаимодействуя с другими ведомствами, нам удастся как можно быстрее разыскать пропавших, — подчеркнул он.

В Минреинтеграции подчеркнули, что в реестр буду заноситься ФИО потерявшегося человека, места рождения и жительства, дата рождения, обстоятельства исчезновения, а также другие отличительные предметы. Через месяц после исчезновения человека его родственники смогут получать соответствующую государственную поддержку, а также пенсии, если пропавший без вести был кормильцем в семье.

В декабре 2022 года уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав военных ВСУ Алена Вербицкая заявила, что пропавшими без вести числятся 15 тысяч человек. Она уточнила, что часть из них — гражданские лица. Она также посетовала на «очень плохое» взаимодействие с представителями России по вопросу военнопленных.