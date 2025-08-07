На Украине задержали стрелка из McDonald's В Черкассах полиция задержала открывшего стрельбу в здании McDonald's мужчину

В украинских Черкассах задержали мужчину, который открыл стрельбу в здании ресторана быстрого питания McDonald's, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Злоумышленник произвел несколько выстрелов, после чего забаррикадировался в туалете заведения.

Инцидент произошел около 11:00 (время совпадает с московским) 7 августа в ресторане McDonald's на Смелянской улице. В Нацполиции сообщили, что эвакуировали посетителей и сотрудников ресторана, оцепив прилегающую территорию. После этого в дело вмешалось подразделение КОРД (Корпус оперативно-внезапного действия) — спецназовцы задержали стрелка в течение часа.

Отмечается, что злоумышленник пострадал при задержании, его госпитализировали. В настоящее время медики оказывают ему помощь. Кроме него в результате стрельбы никто не пострадал.

Ранее житель Черкасс угрожал сотрудникам территориального центра комплектования (аналог военкомата) боевой гранатой, когда его пытались мобилизовать. По данным источника, инцидент произошел под мостом на проспекте Химиков.