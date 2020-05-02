На Украине за сутки выявлено более 500 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/1644cf06-8c43-11ea-a461-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

За минувшие сутки на Украине зафиксировано 550 новых случаев заражения COVID-19.

Таким образом общее количество инфицированных достигло 11 411 человек. Об этом сообщил глава Минздрава страны Максим Степанов.

По его словам, за сутки были госпитализированы 117 пациентов, скончались семь человек, выздоровели — 85 пациентов, передаёт «Интерфакс-Украина».

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 550 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 17 у детей и 96 у медицинских работников, — сообщил Степанов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Украина получила $14,5 млн от США на борьбу с коронавирусом. Большая часть из них, 12 миллионов, пойдёт на укрепление местного здравоохранения, 2,4 миллиона — на поддержку уязвимых слоёв населения.