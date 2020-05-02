На Украине за сутки выявлено более 500 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки на Украине зафиксировано 550 новых случаев заражения COVID-19.
Таким образом общее количество инфицированных достигло 11 411 человек. Об этом сообщил глава Минздрава страны Максим Степанов.
По его словам, за сутки были госпитализированы 117 пациентов, скончались семь человек, выздоровели — 85 пациентов,
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 550 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 17 у детей и 96 у медицинских работников, — сообщил Степанов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Украина получила $14,5 млн от США на борьбу с коронавирусом. Большая часть из них, 12 миллионов, пойдёт на укрепление местного здравоохранения, 2,4 миллиона — на поддержку уязвимых слоёв населения.
Добавьте наши новости в избранные источники