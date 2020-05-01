Украина получила рекордные $14,5 млн от США на борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4891b73c-8bc4-11ea-b862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина получила $14,5 млн от США на борьбу с коронавирусом. Большая часть из них, 12 миллионов, пойдёт на укрепление местного здравоохранения, 2,4 миллиона — на поддержку уязвимых слоёв населения.

Другие постсоветские страны получили от Вашингтона не такие значительные суммы. Азербайджан — около $2,2 млн. Армения и Грузия получили по $1,7 млн, Казахстан — $1,6 млн, Белоруссия — $1,3 млн, Молдавия — $1,2 млн.

Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан получили от США от 848 до 920 тысяч долларов каждый, свидетельствуют опубликованные данные госдепартамента.

Кроме того, помощь Украине выделил и Всемирный банк (ВБ). Так, $150 млн пойдут на социальные выплаты и на новые гранты для открытия малого бизнеса. При этом в рамках дополнительного финансирования $50 млн направят на мероприятия по борьбе с COVID-19. Эти деньги помогут ускорить выплату и увеличить размер помощи в рамках госпрограммы для малообеспеченных. Ещё $135 млн совет директоров ВБ утвердил для проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей», из которых $35 млн пойдут на деятельность по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

С начала эпидемии в Украине выявили 10 861 заболевших COVID-19, 261 человек скончалось, 1 238 пациентов уже выздоровели. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 455 украинцев, писал NEWS.ru.