Всемирный банк выделит Киеву $150 млн для поддержки людей во время пандемии

https://static.news.ru/photo/7ef5c7e8-8b90-11ea-8ff6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press

В ночь на 1 мая члены совета директоров Всемирного банка (ВБ) утвердили дополнительное финансирование для Украины в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения» для расширения социальной помощи малообеспеченным семьям во время пандемии коронавирусной инфекции. Сумма транша составит $150 млн.

По словам и. о. директора ВБ по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Алекса Кремера, сейчас уже тысячи украинских семей имеют сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов.

Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен. Важно помочь этим людям путём ускорения социальных выплат и повышение их адресности, — цитирует Кремера «Интерфакс».

Кроме того, как отметил член совета директоров ВБ, средства также будут выделены и на новые гранты для открытия малого бизнеса. При этом в рамках дополнительного финансирования $50 млн направят на мероприятия по борьбе с COVID-19. Эти деньги помогут ускорить выплату и увеличить размер помощи в рамках госпрограммы для малообеспеченных, сказано в релизе.



Дополнительное финансирование в размере $135 совет директоров ВБ утвердил для проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей», из которых $35 млн пойдут на деятельность по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, на Украине за сутки выявили 455 новых заболевших COVID-19.