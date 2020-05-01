На Украине за сутки выявили 455 новых заболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/17414702-8b7d-11ea-980e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

За прошедшие сутки у 455 украинцев подтверждён диагноз COVID-19, 11 человек из числа ранее заболевших этой инфекцией скончались, 175 выздоровели.

По данным на 1 мая, в стране коронавирусом болеют около 10 тысяч человек, 30 апреля прирост заболевших составил 450 человек, 29 апреля — 456, передаёт «Интерфакс-Украина».

Как писал NEWS.ru, в Москве выздоровел ещё 631 пациент с коронавирусом. Таким образом, общее число вылечившихся от инфекции составило 5766. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По состоянию на 1 мая число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 233 398 человек, увеличившись за сутки на 5727. Всего в мире насчитывается более 3 млн инфицированных COVID-19, полностью излечились более миллиона человек.