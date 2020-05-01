В Москве от коронавируса вылечились более 5,5 тысячи человек

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В Москве выздоровел ещё 631 пациент с коронавирусом. Таким образом, общее число вылечившихся от инфекции составило 5 766. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 5 766, — цитирует её ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в нескольких крупных парках Москвы построят временные госпитали для больных коронавирусной инфекцией. Общее количество таких площадок — 44. Они будут вмещать в себя 10 тысяч коек.

Площадки оборудуют в Сокольниках, Крылатском, ТЦ «Москва» и на ВДНХ. Отмечается, что первые временные госпитали будут сданы в эксплуатацию через два-три дня. Во временных госпиталях будут размещены пациенты, которые идут на поправку.