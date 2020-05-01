В крупных парках Москвы оборудуют временные госпитали для больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/34a0209c-8b6a-11ea-be36-fa163e074e61_660.jpg ВДНХ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В нескольких крупных парках Москвы построят временные госпитали для больных коронавирусной инфекцией.

Общее количество таких площадок — 44. Они будут вмещать в себя 10 тысяч коек. Площадки оборудуют в Сокольниках, Крылатском, ТЦ «Москва» и на ВДНХ, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на интервью заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова «Российской газете».

Они будут из панелей, достаточно комфортные, с теплом, освещением. Когда отпадёт нужда, их можно демонтировать, использовать в других целях: располагать в них общежития, выставочные помещения или спортивные комплексы для занятия различными видами спорта, — привели слова Петра Бирюкова в газете «Коммерсант».

Отмечается, что первые временные госпитали будут сданы в эксплуатацию через два-три дня. Во временных госпиталях будут размещены пациенты, которые идут на поправку.

Как писал NEWS.ru ранее, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможном переформатировании московских торговых центров, спорткомплексов и ВДНХ в стационары для больных коронавирусом.