Торговые центры и ВДНХ могут переделать в стационары для больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/32f078a4-8b11-11ea-bf5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможном переформатировании московских торговых центров, спорткомплексов и ВДНХ в стационары для больных коронавирусом.

Мы определили, что в больших открытых центрах, в спортивных комплексах, на ВДНХ, в торговых центрах мы отбираем помещения для того, чтобы там развернуть временные госпитали, — заявил Собянин.

Ранее он выступил с другим заявлением. По словам градоначальника, временные госпитали при основных клинических учреждениях будут вмещать до 10 тысяч коек.

Как писал NEWS.ru, Собянин рассказал о темпах роста числа пациентов с пневмонией. Прирост за прошедшую неделю составил около 70%.