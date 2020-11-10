На Украине выступили за введение полного локдауна

https://static.news.ru/photo/2d3ba9a6-2382-11eb-af5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель главы фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Евгения Кравчук считает правильным ввести в стране полный локдаун.

Возможно, есть смысл сделать на две недели полный локдаун с компенсацией потерь предпринимателям, — цитирует политика издание «Обозреватель».

Действующий сейчас в стране режим ограничений ставит предпринимателей в неравные условия, к тому же неизвестно, сколько времени он будет длиться. Кафе и рестораны в стране получают большую часть выручки именно в выходные, отметила Кравчук.

С 9 ноября на Украине действует карантин выходного дня. Общепит работает только на вынос, торгово-развлекательные центры рекомендуется закрывать.

Как писал NEWS.ru, 9 ноября украинский президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак заразились коронавирусной инфекцией. Политики ушли на самоизоляцию. Они чувствуют себя хорошо, но у Зеленского поднялась температура до 37,5.