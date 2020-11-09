Вслед за Зеленским коронавирусом заразился глава его офиса

https://static.news.ru/photo/1fc2237a-22ad-11eb-b2c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус.

Сам глава государства также 9 ноября заявил, что заразился COVID-19. По словам Ермака, под конец рабочего дня он получил результаты своего теста. При этом на самочувствие он не жалуется.

Под конец рабочего дня получил слишком «положительные» новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально, — заявил политик.

Он подчеркнул, что на текущей неделе запланирована видеоконференция советников лидеров «нормандского» формата. По его словам, для него это один из важнейших приоритетов. Поэтому он намерен на самоизоляции продолжать работать в обычном режиме.

Если переговоры на этой неделе не состоятся — точно не по моей вине, — написал он в своём Facebook.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. В своём канале в Telegram он пообещал уйти на самоизоляцию.