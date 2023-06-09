На Украине вручили повестку восьмилетнему ребенку В украинском Ровно вручили повестку восьмилетнему мальчику для его отца — солдата ВСУ

Фото: МО Украины

Восьмилетний ребенок из украинского города Ровно получил повестку для отца, пишет ТСН. Отмечается, что мужчина уже около полутора лет служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ). При этом работники военкомата вручили повестку мальчику, воспользовавшись временным отсутствием матери.

Хочу обратиться к представителям военкомата. За каким вы законом работаете? Где такое указано, что можно оставлять повестку 8-летнему ребенку? Мужчина служит в ВСУ с 1.03.2022 года, а представители военкомата вручили повестку 8-летнему ребенку, пока мама выбежала занести вещи в благотворительный фонд, — сообщает украинский портал.

Ранее сообщалось, что служащие в ВСУ призывают молодых людей стать добровольцами и рассказывают о преимуществах работы с западной техникой. При этом солдаты подчеркивают, что в случае необходимости молодых будут мобилизовывать в том числе и насильно, хотя молодежь может выбрать свои позиции и впоследствии стать уважаемыми людьми в этой жизни.

При этом командир одного из украинских подразделений под позывным Мадьяр снял ролик, в котором критикует молодежь за нежелание участвовать в боевых действиях. По его словам, средний возраст мобилизованных на Украине превышает 50 лет.