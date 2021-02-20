На Украине возмутились репрессиями против журналистов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/858d54e4-743e-11eb-9048-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко возмутились событиями в соседней Белоруссии, в особенности их внимание привлекли жёсткие действия правоохранителей в отношении представителей СМИ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совместно с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко выражают возмущение событиями в Республике Беларусь, где властные институты продолжают притеснения и репрессии против журналистов, — говорится в сообщении украинского дипведомства.

В совместном заявлении министров также отмечается, что «весь демократический мир признаёт средства массовой информации четвёртой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность».

Наступление на свободу слова, жизни и здоровья журналистов в Республике Беларусь открыто нарушает эти базовые принципы, — констатировали министры.

Кулеба и Ткаченко заявили, что они стоят «на защите демократии» и вместе с международным сообществом осуждают наступление властей Белоруссии на журналистику в стране. Министры также выразили обеспокоенность действиями российских властей в этой связи.

Как сообщал NEWS.ru, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в разговоре с зарубежными журналистами призналась, что белорусская оппозиция «потеряла улицы». Она выразила надежду, что весной акции протеста возобновятся.