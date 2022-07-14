На Украине вандалы изрисовали памятник Петру I

Фото: CC BY-SA 3.0 / Batsv

Памятник на месте отдыха Петра I после Полтавской битвы. Архивное фото

Неизвестные вандалы изрисовали элементы памятника Петру I в Полтаве, сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua» в Telegram. Заведено дело по статье «хулиганство».

Элементы сооружения покрасили в красный, нанесли царапины, оставили надпись «оккупант», — сообщает издание.

Памятник Петру I установлен в 1849 году на месте дома казака Магденко, в котором император останавливался на отдых на второй день после Полтавской битвы в 1709 году.

Ранее глава украинского Министерства культуры Александр Ткаченко предложил убрать с улиц памятники полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине II. Он заявил, что Киев начал процесс полной дерусификации культуры Украины, в связи с чем монументы исторических деятелей РФ лучше убрать в музеи. Он отметил, что на фоне спецоперации РФ необходимо полноценное замещение российской культуры украинским наследием. Ткаченко не уточнил, какое существует украинское наследие, однако заявил, что оно имеет тысячелетнюю историю.