На Украине унизили Пентагон после отказа передавать ракеты ATACMS Эксперт Киричевский: у США не хватит ракет ATACMS для отправки на Украину

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

ATACMS

Пентагон отказался от поставки на Украину дальнобойных ракет ATACMS, так как их не хватает даже американской армии, сообщил эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский. По его словам, которые приводит «РБК-Украина», в распоряжении США, вероятно, всего 1,5 тысячи таких боеприпасов.

Самая вероятная причина, почему нам все еще не передают ATACMS — потому что их действительно достаточно мало, — сказал Киричевский.

Более того, продолжил эксперт, американские ракеты могут быть слишком старыми. То есть, для их использования по назначению предварительно потребуется техническое обслуживание. Вполне ожидаемо, что американская администрация подобного никогда не признает, заметил Киричевский. Если бы это произошло, авторитет Соединенных Штатов мог серьезно пострадать.

Баллистические ракеты ATACMS предназначены для поражения наземных целей на расстоянии до 300 км. В качестве пусковой установки могут быть использованы платформы РСЗО HIMARS, которые уже имеются в распоряжении ВСУ.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон готов предоставить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $1 млрд. Предполагается, что деньги потратят на закупку средств ПВО. Кроме того, Украине передадут снаряды с сердечником из обедненного урана для американских танков M1 Abrams.