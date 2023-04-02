На Украине стали производить новые осколочные бомбы для беспилотников Украинский завод «Маяк» стал производить новые осколочные бомбы для БПЛА

Фото: Украинский оборонный завод «Маяк»

Новые авиационные боеприпасы осколочного действия для беспилотников

Украинский оборонный завод «Маяк» стал производить для бойцов ВСУ два новых вида осколочных бомб для беспилотников с разным весом и радиусом поражения. Пресс-служба предприятия в Facebook (деятельность в РФ запрещена) уточнила, что снаряды весом 0,5 кг могут поражать цели в радиусе 4,5 м, а весом 1 кг — в радиусе 11 метров.

Авиационные патроны к осколочному действию: ОБП-23.1 весом 1 кг. Зона гарантированного удара радиусом 11 метров. <...> ОБП-23.05 весом 0,5 кг. Гарантированная зона удара радиусом 4,5 метра, — говорится в сообщении.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина располагает тысячами ударных беспилотников, которые могут достичь Москвы. По его мнению, их появление над российской столицей произведет тот же эффект, что и посадка самолета немецкого пилота-любителя Матиаса Руста на Красной площади в 1987 году.

До этого министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Киев сформировал первые три ударные роты беспилотников, готовые к боевым действиям. Он отметил, что все дроны произведены на Украине. Роты за счет частных лиц обеспечены пикапами, которые будут доставлять аппараты к месту запуска.