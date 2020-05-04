На Украине спрогнозировали дату пика заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/725af428-8e28-11ea-ac8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине ждут пика заболеваемости коронавирусом до середины мая. Об этом заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

Мы ожидаем пика ещё до середины мая, — цитирует «Интерфакс-Азербайджан» политика, выступившего 4 мая в онлайн-дискуссии «Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из украинского Белого дома».

Ранее NEWS.ru писал, что власти Украины на этой неделе будут готовиться к выходу из карантина по коронавирусу. При этом ограничения, введённые для борьбы с COVID-19, пока сохранятся. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 247 тысяч, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 4 мая общее число инфицированных достигло 145 268 (+10 581 за последние сутки), 18 095 пациентов выздоровели, умерли 1356 человек (+76 за последние сутки). В Москве 74 401 заболевший (+5795 за последние сутки), 7573 выздоровели, 764 умерли.