На Украине сообщили о гибели полковника ГУР Попова

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило в своем Telegram-канале о гибели полковника разведки Руслана Попова. Хотя Попов уже вышел на пенсию за выслугу лет, с 2014 года он участвовал в боевых действиях на Донбассе, а на момент начала спецоперации находился в Мариуполе.

Погиб Герой Украины, офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Руслан Попов, — сказано в сообщении.

Офицер ГУР МО Украины имел ряд наград. Посмертно он был удостоен звания Героя Украины и ордена «Золотая звезда».

Ранее стало известно о гибели начальника разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Воздушных ВСУ Александра Кукурбы. По неподтвержденным данным, он пилотировал штурмовик Су-25, который сбили ВКС России.

До этого депутат Верховной рады член фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко сообщил о гибели командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Виталия Гуляева под Николаевом. Депутат рассказал, что Гуляев воевал на передовой с 2014 года, а командиром одесской 28-й бригады был назначен в сентябре 2021-го.