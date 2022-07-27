На Украине сообщили о гибели майора ВСУ Кукурбы На Украине сообщили о гибели командира разведки 299-й бригады Кукурбы

Фото: president.gov.ua

Александр Кукурба и Владимир Зеленский

Начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Кукурба погиб, сообщает украинское издание Telegraf со ссылкой на Нижневербижскую сельскую Раду. Уточняется, что майор пал, когда «защищал небо Украины».

Как сообщает издание, Кукурба был убит во время боя. По неподтвержденным данным, он пилотировал штурмовик Су-25, который сбили ВКС России. Минобороны России не подтверждало эту информацию.

Кукурба провел более 100 боевых полетов. Он был отмечен орденом «Золотая Звезда», а президент Украины Владимир Зеленский дал ему почетное звание Героя Украины. В марте майора наградили орденами Богдана Хмельницкого II и III степени.

Ранее депутат Верховной рады член фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко сообщил о гибели командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Виталия Гуляева под Николаевом. Депутат рассказал, что Гуляев воевал на передовой с 2014 года, а командиром одесской 28-й бригады был назначен в сентябре 2021-го.