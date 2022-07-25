В Раде сообщили о гибели командира 28-й бригады Украины Депутат Рады Гончаренко сообщил о гибели командира 28-й бригады Украины Гуляева

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Командир 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Виталий Гуляев погиб в Николаевской области. Об этом сообщил депутат Верховной рады , член фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко, передаёт РБК.

Депутат рассказал, что Гуляев воевал на передовой с 2014 года. Командиром одеской 28-й бригады он был назнаен в сентябре 2021 года.

В свою очередь депутат Киевскго городского совета Павел Бойченко уточнил, что командир бригады погиб 23 июля, «защищая Украину».

Ранее Министерство иностранных дел Канады признало гибель своего гражданина на территории Украины. Предполагается, что он проходил службу в одном из специальных отрядов.

Газета Politico также сообщила, что в ходе боевых действий в Донбассе на этой неделе погибли двое американцев, канадец и гражданин Швеции, выступавшие на стороне вооружённых сил Украины.