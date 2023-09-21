На Украине разрешили писать слова «Россия» и «Москва» с маленькой буквы Нацкомиссия Украины разрешила писать слова «Россия» и «Москва» с маленькой буквы

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Нацкомиссия Украины по стандартам государственного языка одобрила написание слов «Россия», «Российская Федерация» и «Москва» с маленькой буквы, сообщает агентство «Украинские новости». Изменения касаются только текстов неофициального содержания. Написание слов со строчной буквы больше не будут классифицировать как отклонение от нормы.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка сообщает, что написание названий «Российская Федерация», «Россия», «Москва», «Московия», «Московское царство», «Российская империя», «Государственная дума РФ» и так далее со строчной буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что во Львовской области родители школьников напали на учителя, говорящего на русском языке. Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман назвал их душевнобольными людьми. Он подчеркнул, что украинцы являются неотъемлемой частью русского народа, а украинский — диалект русского языка.

По словам Вассермана, РФ важно завершить свою миссию на Украине. Только тогда русский язык перестанет считаться на Украине преступлением, добавил он.