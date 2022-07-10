На Украине разозлились из-за решения Канады вернуть турбину «Газпрому» Глава оператора газотранспортной системы Украины Макогон назвал плохим решение Канады вернуть турбину Siemens «Газпрому» для «Северного потока»

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода

Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал плохим решение Канады вернуть турбину Siemens «Газпрому» для «Северного потока». В Канаде уже выпустили официальные документы, которые касаются возвращения турбины ФРГ.

Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину «Газпрому». Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что «Газпром» полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму, — написал Макогон на своей странице в социальной сети.

Однако Макогон отметил, что и без этой турбины у Германии была бы возможность расширить поставки газа в страну, например, посредством транзита через территории Украины и Польши.

Ранее стало известно, что Оттава передаст Берлину задержанную в Канаде после ремонта из-за санкций в отношении России турбину производства концерна Siemens для газопровода «Северный поток». Об этом рассказал канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон. Одновременно с этим, по некоторым данным, власти страны намерены усилить ограничительные меры против РФ.