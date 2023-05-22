На Украине рассказали об участи, уготовленной Зеленскому Западом Украинский режиссер Лопатенок: Запад для заморозки конфликта отстранит Зеленского

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Владимир Зеленский

Украинский режиссер Игорь Лопатенок заявил, что лидеры западных стран из-за угрозы глобальной войны могут отстранить президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, высказанному в Twitter, это позволит заморозить украинский конфликт.

Сейчас траектория украинского режима ведет только к третьей мировой войне, но я уверен, что этого не хочет ни западная цивилизация, ни российская. Так что я предсказываю, что последовательным ходом для них будет скинуть Зеленского и попытаться заморозить конфликт на Украине, — отмечается в его сообщении.

Лопатенок напомнил, что «большое страшное» контрнаступление ВСУ все никак не начинается. При этом Киев «сильно проигрывает». Режиссер также считает, что поставки Украине истребителей, ракет большой дальности и прочего смертоносного оружия «не остановят режим Зеленского от требования тактического ядерного оружия».

Ранее военный аналитик Дмитрий Корнев в беседе с NEWS.ru заявил, что Владимир Зеленский должен устроить «отчетный концерт» в зоне СВО для стран Запада. Это позволит доказать им, что оружие и военная техника поставлялись не просто так. Корнев отметил, что без помощи Запада Киеву не хватит оружия для противостояния с российскими войсками.