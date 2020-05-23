На Украине рассказали о слежке за Крымом из космоса

Украинские военные используют западные космические аппараты для слежки за действиями России на Крымском полуострове. В общей сложности Киев использует спутниковые данные, предоставленные из почти двух десятков государств, сказано в материале информационно-консалтинговой компания Defense Express.
Там
В Defense Express особо подчеркнули значимость американских спутников WorldView-1 и WorldView-2 от DigitalGlobe и французских Pleiades, многие из которых являются объектами двойного назначения.
Украинская компания известна тем, что осенью её глава Сергей Згурец анонсировал оружейные разработки, которые способны дать мощный ответ российским войскам в Донбассе. Он заявил, что в случае открытого противостояния с Россией «это будет война до Ла-Манша», писал NEWS.ru.
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