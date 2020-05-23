Европа

На Украине рассказали о слежке за Крымом из космоса

13:41, 23 мая 2020
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Украинские военные используют западные космические аппараты для слежки за действиями России на Крымском полуострове. В общей сложности Киев использует спутниковые данные, предоставленные из почти двух десятков государств, сказано в материале информационно-консалтинговой компания Defense Express.

Там уточнили, что сведения страна получает в рамках международных соглашений по обмену спутниковыми данными. С их помощью можно определить состав и места дислокации российских вооружений, выявить новые образцы техники и, обнаружить инженерные заграждения и многое другое, отметили в компании.

В Defense Express особо подчеркнули значимость американских спутников WorldView-1 и WorldView-2 от DigitalGlobe и французских Pleiades, многие из которых являются объектами двойного назначения.

Украинская компания известна тем, что осенью её глава Сергей Згурец анонсировал оружейные разработки, которые способны дать мощный ответ российским войскам в Донбассе. Он заявил, что в случае открытого противостояния с Россией «это будет война до Ла-Манша», писал NEWS.ru.

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