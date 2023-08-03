На Украине заявили о причастности СБУ к обеим атакам на Крымский мост Секретарь СНБО Украины подтвердил участие СБУ в обеих атаках на Крымский мост

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) участвовала как в первой, так и во второй атаке на Крымский мост, заявил в интервью, показанном на украинском телевидении, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он также подчеркнул, что Киев не может наносить удары по России западным оружием, однако эти ограничения не касаются продукции украинского военно-промышленного комплекса.

Наши военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители службы безопасности, принимавшие участие в первом и втором случае, — сказал он.

Секретарь СНБО убежден, что украинский ВПК добился определенных достижений, приведя в пример репортаж американского телеканала CNN о создании Киевом надводных дронов.

Рано утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту прогремел мощный взрыв. Сдетонировало взрывное устройство в грузовом автомобиле. В результате вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.

Вторая атака произошла 17 июля 2023 года. В три часа ночи Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.