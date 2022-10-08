Раскрыты подробности о взорвавшейся фуре на Крымском мосту Mash: за рулем взорвавшейся на Крымском мосту фуры мог быть дядя владельца Махир Юсубов

Фото: vk.com/crimeabadnews/Global Look Press

Пожар на Крымском мосту

Предполагаемым водителем фуры, взорвавшейся 8 октября на Крымском мосту, мог быть дядя владельца машины 51-летний Махир Юсубов, сообщает Mash. По данным Telegram-канала, мужчина не выходил на связь с родными с 6 октября, однако все это время грузовик курсировал по Краснодарскому краю.

Издание выяснило, что 22 сентября большегруз был замечен на посту Цукеровой Балки. Фура ехала со стороны Ростова в Краснодар, а затем — в Красноармейский, Славинский и наконец Темрюкский район. Там машина попала в поле зрения камер пять раз. 7 октября большегруз появился в Каневском районе, а затем в Полтавском, где исчез с камер.

С 12:17 по 16:04 [фура] ездила по Армавиру. Дальше — Кавказский, Тимошевский и Калининский. В 23:06 замечена в посёлке Светлый Путь Темрюкского района и после пропала на шесть часов, — говорится в публикации.

8 октября в районе пяти утра фура находилась в поселке Стрелка. Издание обратило внимание на то, что расстояние между двумя последними точками маршрута можно проехать за полчаса, но большегруз преодолел его за шесть. Уже в 05:52 фура заехала на мост, в 06:05 взорвалась.

Ранее владелец взорвавшейся на Крымском мосту фуры Самир Юсубов записал видеообращение, в котором заявил, что не имеет никакого отношения к взрыву, поскольку на большегрузе работал его дядя. Молодой человек добавил, что родственник долгое время зарабатывал грузоперевозками — он брал заказы на специальных сайтах.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета, погибли три человека.