На Украине рассказали, когда в стране закончится газ

Серьёзные проблемы с наличием газа на Украине начнутся уже в январе-феврале 2022 года. Причиной этого окажется провал программы заполнения хранилищ природным газом. Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил экс-премьер-министр страны Анатолий Кинах.

По оценке Кинаха, в газохранилищах содержится на 30-40% меньше газа, чем это должно быть по нормативным требованиям.

Можно прогнозировать, что если не будут приняты соответствующие меры, то где-то к январю-февралю начнутся очень серьезные проблемы, — сказал политик.

В первую очередт речь идёт о жилищно-коммунальных потребностях, подчеркнул экс-премьер.

Энергетический кризис разразился на Украине осенью 2021 года. Причиной его стал дефицит топлива, необходимого, в том числе, для выработки электроэнергии. Это было связано с резким ростом цен на газ и нехваткой угля, что привело к остановке большинства украинских ТЭС.

По словам лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, энергетический кризис на Украине был создан искусственно. За это несут ответственность чиновники, не обеспечившие заполнения хранилищ газом и углём. Они признали кризисную ситуацию, но встали на колени перед Белоруссией и просят о предоставлении аварийных перетоков электроэнергии.