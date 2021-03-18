На Украине рассказали, как хотят «выжать» Россию из Крыма

https://static.news.ru/photo/e428cfba-0e9f-11eb-a269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, как Киев планирует «выжимать» Россию из Крыма. По словам дипломата, для этого необходимо решить две задачи.

В качестве первой задачи Кулеба назвал возврат Крыма в топ перечня вопросов международной повестки дня. Вторая задача — систематизация всех усилия, от политических заявлений до санкционных решений, а также создание механизма, который позволит убрать проблемы в системном давлении на Москву. Об этом глава украинского МИД поведал в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1».

Только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма, — сказал Кулеба.

23 августа Киев планирует проведение саммита «Крымская платформа», в рамках которого будет обсуждаться вопрос возвращения полуострова. К мероприятию предлагается присоединиться Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде, Японии и США.

Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года по результатам всенародного референдума. Украина и значительная часть страна Запада не признали итоги волеизъявления граждан полуострова.

Ранее стало известно, что зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила о готовности стать послом России на Украине. Об этом писал NEWS.ru.