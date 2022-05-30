На Украине предложили ввести пошлину для дезертиров На Украине предложили ввести взнос для мужчин, которые уезжают из страны

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Правительство Украины должно ввести особый взнос в размере от трех до пяти тысяч долларов для мужчин, пожелавших покинуть страну, считает советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. Он считает, что такая мера может «спасти экономику», передаёт РБК-Украина.

Я предлагаю внести страховой взнос, например $3–5 тыс., и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае, тотальный запрет вредит нам еще больше. Многие годы именно средства гастарбайтеров спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно, — сказал Андрусив.

На Украине до 23 августа действует режим военного положения и всеобщая мобилизация. В связи с этим мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд за рубеж.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты похищают людей и заставляют воевать против союзных войск республик Донбасса и России. По его словам, это касается не только молодых, но и пожилых