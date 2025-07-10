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10 июля 2025 в 18:09

Украина потребовала новый «план Маршалла» от Европы

Зеленский заявил, что Украине нужен подход в стиле «плана Маршалла»

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за системный подход к восстановлению страны, подобный «плану Маршалла», сообщил в Telegram-канале бывший советник главы МВД Антон Геращенко. Экс-чиновник сослался на речь главы государства на конференции по реконструкции Украины.

Нам нужен подход в стиле «плана Маршалла», и мы должны разработать его вместе, — потребовал президент Украины.

Зеленский отметил, что совместная разработка такого плана необходима для успеха. Он добавил, что восстановление Украины может дать импульс модернизации других европейских государств. Для финансирования реконструкции президент предложил использовать замороженные активы России.

План Маршалла представляет собой задачи для «объединения Европы». Речь идет об уничтожении валютных барьеров как в европейских странах, так и в связке с США.

Ранее депутат Госдумы Николай Будуев заявил, что новый «план Маршалла» поставит Украину в большую зависимость от Запада. Парламентарий отметил, что США и союзники предлагают проекты, которые призваны восстановить инфраструктуру страны после завершения боевых действий.

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Украина
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