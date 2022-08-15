В ходе СВО ликвидировали одного из лучших летчиков Украины «Военное обозрение»: на Украине ликвидировали одного из лучших летчиков ВСУ Антона Листопада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Украине погиб один из лучших летчиков Вооруженных сил Украины Антон Листопад, передает «Военное обозрение». Известно, что он около двух месяцев назад был награжден орденом мужества, который ему передал лично президент Украины Владимир Зеленский.

Капитан Листопад именовался на Украине «лучшим летчиком страны». Именно ему в день 30-й годовщины «независимости» Украины было доверено главой киевского режима Зеленским открывать воздушную часть военного парада, — пишет издание.

Обстоятельства гибели летчика не уточняются. Рассматриваются две версии его смерти: управляемый им самолет был уничтожен в ходе воздушного боестолкновения, а также что он был убит в результате удара по аэродрому.

По сведениям портала, информацию о гибели Листопада подтвердили представители физико-технического лицея Ивано-Франковска, где летчик проходил обучение. Отмечается, что в этом же городе он и будет похоронен.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации на Украине около 300 членов националистического формирования «Черная сотня», располагавшихся в школе № 23 города Краматорска. Отмечается, что они были убиты высокоточным оружием наземного базирования.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее сообщил, что в ходе наступления российских войск был выведен из строя второй механизированный батальон 14-й механизированной бригады ВСУ. Потери среди украинских бойцов превысили 340 человек, добавил он.