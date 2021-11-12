На Украине перестали работать 90% мощностей государственных ТЭС

Порядка 90% мощностей государственных ТЭС украинской компании «Центрэнерго» простаивают. Такие данные на утро 13 ноября привёл диспетчер «Укрэнерго», передаёт агентство УНИАН.

По имеющимся данным, 60% мощностей простаивают из-за нехватки угля. Не функционируют 14 энергоблоков, что является своего рода рекордом. Ещё шесть блоков находятся в ремонте. нагрузку несут лишь 3 блока 23 государственных ТЭС страны, что составляет 10% общей мощности.

Ранее сообщалось, что Украина нашла замену российскому газу. По словам заместителя министра энергетики страны Максима Немчинова, в случае возникновения дефицита газа в отопительный период Украина может закупать топливо в Словакии.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал тепловые компании искать альтернативу природному газу, в частности использовать биотопливо. В качестве примера он привёл Волынскую область. Там, по данным местных властей, больше половины бюджетных котлов работают на альтернативном топливе, в частности на пеллетах — гранулах, получаемых из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства.