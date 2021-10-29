Премьер-министр Украины нашёл замену газу

Искать альтернативы дорогому природном газу призвал тепловые компании премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В качестве примера он привёл биотопливо. Своё заявление глава кабмина сделал в ходе заседания президиума Конгресса местных и региональных властей, передаёт портал vesti.ua.

Разве сейчас не лучшее время задуматься об энергоэффективности и энергосбережении? Это те пути, которые дадут нам возможность проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом, — заявил Шмыгаль.

В качестве примера он привёл Волынскую область. Там, по данным местных властей, больше половины бюджетных котлов работают на альтернативном топливе, в частности, на пеллетах — гранулах, получаемых из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства.

Есть альтернатива и спокойное прохождение отопительного сезона. Конечно, напряженно, но без стресса и без риска того, что будет что-либо сорвано, — подчеркнул премьер.

Накануне отопительного сезона больницы, школы, детские сады и воинские части столкнулись с кризисом из-за высоких цен на топливо. Так, они вынуждены покупать газ по тарифу 35–45 гривен за кубометр, что равняется 95–122 рублям в пересчёте на российские деньги.

Тарифы на топливо в текущем году на Украине устанавливают местные администрации. Мэры некоторых городов уже объявили о росте тарифов из-за высоких цен на газ. Кроме того, в Хмельницкой, Одесской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях власти объявили чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газа для бюджетных учреждений.

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