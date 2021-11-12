Украина нашла замену российскому газу

В случае возникновения дефицита газа в отопительный период Украина может закупать топливо в Словакии. Об этом заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов в эфире телеканала «1+1».

На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать, — отметил замминистра.

При этом он пояснил, что импортировать газ можно из Словакии. Кроме того, Немчинов сообщил, что «Нафтогаз» имеет досточно средств и забронированных мощностей ГТС для осуществления закупок.

Прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, по мнению замминистра, составит поряда 26 тысяч гривен (около $1 тысячи) за одну тусычу кубометров.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал тепловые компании искать альтернативу природному газу, в частности, использовать биотопливо. В качестве примера он привёл Волынскую область. Там, по данным местных властей, больше половины бюджетных котлов работают на альтернативном топливе, в частности, на пеллетах — гранулах, получаемых из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства.