На Украине освободили экс-командира роты «Торнадо» Руслана Онищенко

Бывшего командира роты «Торнадо» Руслана Онищенко освободили после семи лет заключения, сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он добавил, что мужчина обвинялся в пытках пленных.

Освобожден из-за решетки экс-комбат батальона «Торнадо» Руслана Онищенко. За решеткой он провел почти 7 лет... обвинен в пытках сепаратистов и пленных, — написал Мосийчук.

В 2017 году Оболонский суд Киева вынес приговор членам «Торнадо. Военная прокуратура провела двухлетнее расследование, опросила 111 свидетелей и 13 потерпевших и выяснила, что боевики практиковали убийства, истязания и изнасилования по отношению к гражданскому населению.

Онищенко обвинялся в пытках над жителями Лисичанска и внесудебных казнях — его приговорили к 11 годам тюрьмы. Остальным 11 членам «Торнадо» назначили сроки от 5 до 10 лет.