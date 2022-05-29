На Украине осквернили памятник Суворову

Александр Суворов / Фото Vladimir Boiko/Russian Look

В городе Измаил Одесской области неизвестные облили красной краской памятник русскому полководцу Александру Суворову, передает украинское издание «Страна». Отмечается, что коммунальные службы приступили к работе по очистке монумента.

Это уже не первый случай осквернения памятника генералиссимусу. 7 мая рядом с монументом была обнаружена бытовая техника с оскорбительными словами.

Ранее в апреле в Харькове снесли памятник советскому полководцу Георгию Жукову. Его младшая дочь Мария, узнав об инциденте заявила, что националисты на протяжении многих лет пытаются искоренить любое упоминание о том, кто победил фашизм, и снос памятника советскому маршалу её не удивил.

В начале апреля в Верховную раду внесли законопроект, запрещающий географические названия, связанные с Россией, её историей и выдающимися деятелями. Его авторы считают, что принятие соответствующего закона «ускорит десоветизацию и дерусификацию страны, а также будет способствовать укреплению духа и морали украинской нации».

Парламент Украины в том числе запретил музыку в исполнении российских артистов в общественных местах, а также на радио и телевидении. Запрет будет действовать как минимум до завершения спецоперации России.