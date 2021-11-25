На Украине опровергли слова о наступлении ВСУ в Донбассе

Заявления России о наступлении ВСУ в Донбассе не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, комментируя сообщения российского внешнеполитического ведомства о том, что украинские силовики ведут наступательные действия в ряде районов Донбасса. По его мнению, таким образом Москва стремится предоставить информационное прикрытие для перемещения своих войск вдоль украинской границы, передаёт агентство УНИАН.

Российская Федерация взялась с новым рвением дискредитировать работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Заявления о якобы наличии в её отчетах утверждений о наступательных действиях Вооружённых сил Украины не соответствуют действительности. Такие инсинуации преследуют одну цель: предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ими ситуации с безопасностью в Донбассе и вдоль украинской границы, — сказал Николенко.

По его словам, подобная дезинформация со стороны России, а также угрозы российских чиновников свидетельствуют о том, что Москва продолжает руководствоваться логикой конфликта.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий считает, что заявления России о наступлении ВСУ на Донбасс могут говорить о подготовке Кремля к следующим шагам по эскалации ситуации на юго-востоке республики.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что украинские силовики ведут наступательные действия в ряде районов Донбасса, нагнетая обстановку в зоне конфликта. По её словам, поступают сообщения о применении запрещённых вооружений, поставляемых Киеву странами — членами НАТО. Эта ситуация вызывает серьёзную обеспокоенность.