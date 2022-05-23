На Украине конфискуют активы граждан, поддержавших спецоперацию России Зеленский подписал закон о конфискации активов граждан, поддержавших российскую спецоперацию

Владимир Зеленский / Фото Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации активов граждан, поддержавших спецоперацию России на Украине, передаёт ТАСС со ссылкой на офис Зеленского. Новый закон называется «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц». Он был принят Верховной радой 12 мая 2022 года.

Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов, — говорится в сообщении.

Первоначально закон был принят 21 апреля, однако в него были внесены некоторые поправки, после чего его подписал президент Украины.

Накануне Верховная рада запретила использование символов Z и V. Украинские депутаты одобрили закон, предусматривающий наказание за использование не только латинских букв отдельно, но и за кириллическую замену буквами З, С, В, Ф. В Минобороны России ранее заявили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами и не несут специальной нагрузки, однако положительно воспринимаются военнослужащими РФ, ЛНР И ДНР.