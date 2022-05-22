Верховная рада запретила символы Z и V

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Верховная рада запретила использование символов Z и V, сообщила в Telegram председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк. Депутаты одобрили закон, предусматривающий наказание за использование не только латинских букв отдельно, но и за кириллическую замену буквами З, С, В, Ф.

Использование латинских букв Z, V отдельно или путем замены этими буквами кириллических букв «З», «С», «В», «Ф» или иных букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах предлагается признать символикой спецоперации России на Украине, — написала Шуляк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на принятый Радой закон, предложив его доработать. Он уточнил, что необходимо расширить перечень случаев, когда наказание за использование литер не будет применяться, а также прописать запрет на использование коммунистической символики не только партиями, но и общественными объединениями.

Знак Z используется как символ поддержки российской спецоперации на Украине. Буквы Z и V наносят на российскую военную технику, которая участвует в спецоперации на Украине. Z означает «За победу», V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». В Минобороны России ранее заявили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами и не несут специальной нагрузки, однако положительно воспринимаются военнослужащими РФ, ЛНР И ДНР.