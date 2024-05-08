На Украине официально разрешили мобилизацию осужденных

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Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осужденных на Украине, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Он добавил, что за принятие документа проголосовали 279 депутатов.

В первом чтении законопроект, разрешающий мобилизацию осужденных в Вооруженные силы Украины, был принят Радой 10 апреля. Ранее принять соответствующий документ за основу рекомендовал комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Согласно законопроекту, мобилизации будут подлежать все осужденные, за исключением «лиц, совершивших преступления против основ нацбезопасности, убийц, насильников, педофилов и совершивших ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков». В документе также прописана процедура, предусматривающая согласие осужденных на мобилизацию и прохождение медкомиссии. В свою очередь командиры подразделений должны будут дать свое согласие на принятие таких бойцов.

Ранее Верховная рада Украины продлила сроки мобилизации и военного положения на 90 дней, сообщал в Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко. По его словам, за продление военного положения высказались 339 парламентариев.