На Украине оценили сроки восстановления энергосистемы «Рада»: для полного восстановления работы энергосистемы Украины нужен год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полноценное восстановление энергетической инфраструктуры Украины может занять год, заявил в эфире телеканала «Рада» член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. Он подчеркнул, что для проведения соответствующих работ потребуется несколько миллиардов долларов.

Для полноценного восстановления работы нашей энергосистемы необходимо много времени – до года, и миллиарды долларов, — сказал он.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, наиболее сложная ситуация со светом в Одесской и Харьковской областях.

Увеличение генерации сегодня дает возможность не применять графики на большинстве территории Украины. Это означает, что жители большей части Украины будут иметь свет 24 часа. Наиболее сложная ситуация не только в Одесской, но и в Харьковской областях, — подчеркнул Галущенко.

Ранее первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что общая сумма ущерба, нанесенного гражданской и критически важной инфраструктуре страны, превышает $127 млрд. Таковы последние цифры, отметила она на заседании Совбеза ООН.

Министр финансов Украины Сергей Марченко в ноябре говорил об ущербе в $100 млрд, нанесенном инфраструктуре с февраля 2022 года. При этом премьер Украины Денис Шмыгаль в декабре подсчитал, что на восстановление всей страны требуется около $700 млрд.