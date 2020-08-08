На Украине назвали условия для подачи воды в Крым

https://static.news.ru/photo/d8511a94-da0b-11ea-a8bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак сообщил, при каких условиях Украина согласится возобновить подачу воды в Крым.

Если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить, — привели слова Юрия Грымчака URA.ru.

Он добавил, что после того, как Россия «признает факт оккупации Крыма» и обратится к украинским властям, тогда стороны смогут обсудить стоимость подачи воды.

Отмечается, что подача воды в Крыму была полностью прекращена в 2014 году, когда республика воссоединилась с Россией.

Как писал NEWS.ru ранее, политолог и публицист Анатолий Вассерман назвал военным преступлением действия Украины против России. Он пояснил, что согласно международным законам, любой вид блокады рассматривается как разновидность военных действий. Под этим политолог подразумевает то, что Украина перекрыла доступ воды в Северо-Крымский канал в 2014 году. Анатолий Вассерман также рассказал о том, как Россия может решить вопрос с подачей воды в Крым.